Anleger vertrauen USA am meisten

Investoren in Grossbritannien scheinen sich mit der überschäumenden Inflation und den erhöhten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten abgefunden zu haben. Ihr Anlagevertrauen in alle Marktregionen ist gestiegen. Am meisten trauen sie US-Aktien zu, am wenigsten europäischen – ein Fingerzeig für das Investorenvertrauen weltweit.