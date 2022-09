Anlegervertrauen im August gestiegen

Besonders unter europäischen Investoren ist die Risikobereitschaft gestiegen. Ob sie anhält, steht nach der Kursschwäche der letzten Tage auf der Kippe. (Bild: Shutterstock.com/Katjen)n



Der "Global Investor Confidence Index" (ICI) von State Street rückte im August gegenüber dem revidierten Wert vom Juli von 102,2 auf 107,3 vor. Die Verbesserung beruhte auf dem Anstieg des ICI für Europa um 20,4 auf 106 Punkte. Der ICI für Nordamerika stieg ebenfalls: um 2,1 Punkte auf 106,5. Dagegen sank das Vertrauensbarometer für die asiatischen Märkte um 0,9 auf 92,4 Zähler.

Ein Wert von 100 ist neutral; er zeigt an, dass Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern.

Rajeev Bhargava, Head of Investor Behavior Research von State Street Associates kommentiert die Entwicklung wie folgt: "Der Anstieg im August ist vor allem auf eine Stimmungsverbesserung bei den US-amerikanischen und besonders den europäischen Anlegern zurückzuführen. Selbst nach dem Ausverkauf in der vergangenen Handelswoche haben die europäischen Anleger netto Aktien aus entwickelten Märkten in Aktien aus aufstrebenden Volkswirtschaften umgeschichtet, was den Vertrauensindex steigen liess."

Allerdings, so der Chefanalytiker, müsse jetzt genau beobachtet werden, ob dieser Enthusiasmus anhält. Denn zuletzt hat sich die Volatilität an den Aktienmärkten aufgrund der auf aggressive Zinserhöhungen hindeutenden Äusserungen der US-Notenbank erhöht.

Der Vertrauensindex von State Street misst das Anlegerklima im Gegensatz zu Stimmungsbarometern anderer Finanzhäuser, die grossmehrheitlich auf Umfragen beruhen, anhand von effektiv getätigten Käufen und Verkäufen. Er bildet so ein wirklichkeitsgetreueres Bild ab als andere Messgrössen. Doch auch der ICI ist ein Vergangenheitswert. Bei erhöhter Marktvolatilität wie jetzt kann das Pegel rasch umschlagen.