Ardian stärkt Buyout-Team

Scarlett Omar Broca, Managing Director, Ardian



Ardian verstärkt ihr Buyout-Team mit der Ernennung von fünf neuen Managing Directors. Neben drei internen Beförderungen kommen im ersten Quartal 2021 mit Scarlett Omar Broca am Standort Paris und Heiko Geissler in Frankfurt zwei Neueinstellungen hinzu.

Broca kommt von Goldman Sachs, wo sie in der Merchant Banking Division mehr als 13 Jahre lang im Corporate Private Equity-Team gearbeitet hat, davon die letzten sieben Jahre mit Fokus auf den französischen Markt. Geissler wechselt von Montagu Private Equity zu Ardian. Er verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Investmentbereich und war zuvor bei der 3i Group tätig.

Zu den Beförderungen auf Managing Director-Ebene gehören Nicolas Darnaud und Emmanuel Miquel im Pariser Team sowie Marco Bellino in Mailand. Die Ernennungen tragen laut Medienmitteilung vom Donnerstag dem erheblichen Wachstum des Buyout-Teams, das mittelgrosse und grosse Unternehmen in Europa und Nordamerika erwirbt, in jüngster Zeit Rechnung. Bereits in den vergangenen zwölf Monaten sei das Team trotz der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Unsicherheiten um drei Mitglieder in Paris und Madrid erweitert worden. Insgesamt verfügt Ardian Buyout nun über 50 Investment Professionals, darunter 17 Managing Directors, an den Standorten Paris, Madrid, London, Mailand, Frankfurt und New York.