Asien – Opportunitäten in allen Anlageklassen

Asien bietet Investorinnen und Investoren vielfältige Anlagechancen. (Bild: zVg)



Asien – nicht nur die Grösse dieses Kontinents ist beeindruckend, sondern auch seine Vielfalt. Er umfasst 48 Staaten, wovon zehn zu den bevölkerungsreichsten der Welt gehören, und es werden 72 offizielle Sprachen gesprochen. Asien ist die Wachstumsregion schlechthin und Anlegern präsentiert sich eine ebenso grosse Vielfalt an Chancen.

Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds werden Länder wie Indien oder die Mitglieder der ASEAN-5-Gruppe, bestehend aus Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand, im laufenden und nächsten Jahr schneller wachsen als die Weltwirtschaft. Investoren können diese faszinierende Wachstumsstory nutzen, ohne ihr Risikobudget übermässig zu strapazieren. Für Investoren bestehen für eine erfolgreiche Asien-Strategie über alle Anlageklassen verschiedene Opportunitäten.

1 – Aktien zur Nutzung struktureller Wachstumstrends

Die Aktienspezialisten von UBS Asset Management setzen Ihren Fokus auf drei langfristige Trends in Asien, aus denen Anlagechancen entstehen können:

Das sich verändernde Konsumverhalten in Asien: Infolge steigender Einkommen nehmen auch die frei verfügbaren Mittel zu, was wiederum zu höherer Nachfrage nach höherwertigen Produkten und Dienstleistungen führt. Beispiele dafür sind die Bereiche Freizeit oder Bildung.

Asiatische Unternehmen als Technologieführer: Asien dominiert bekanntermassen die Produktion von Halbleitern, doch es gibt auch bedeutende Wachstumschancen bei Technologien für den Endverbraucher oder bei der Digitalisierung generell. Der E-Commerce ist so ein Wachstumsbereich, und hier sehen wir besonders grosses Wachstumspotenzial in Ländern wie Indien oder Indonesien.

Demografische Veränderungen: Verschiedene Länder Asiens wie China, Südkorea oder Japan haben eine schnell alternde Bevölkerung, und dies wird auch das Konsumverhalten beeinflussen. Unternehmen des Gesundheitswesens und der Finanzbranche dürften davon profitieren.

2 – Anleihen zur Erzielung von Coupon-Einkommen und zur Diversifikation

Asiatische Anleihen bieten gegenüber vergleichbaren Titeln in Europa und den USA zurzeit höhere Renditen, womit sich ein höheres Coupon-Einkommen erzielen lässt. Gleichzeitig ist die Duration kürzer, was bedeutet, dass die Risiken im Falle von Zinserhöhungen geringer sind. Eine weitere positive Eigenschaft insbesondere von Staatsanleihen aus China ist die geringe Korrelation zu anderen Anleihemärkten. Der Grund: Chinas wirtschaftliche und politische Zyklen werden nicht so stark von der Politik der US-Notenbank oder der Volatilität des US-Bankensektors beeinflusst. Eine Allokation in China-Anleihen sorgt somit für eine bessere Diversifikation.

3 – Das goldene Zeitalter für chinesische Long/Short-Investitionen

Der Übergang der chinesischen Aktienmärkte von Beta-getrieben zu Alpha-fokussiert ist einer unserer aktuellen "Megatrends" im Bereich Relative Value Investing, und unsere China-Long/Short-Strategie ist einzigartig positioniert, um davon zu profitieren, erklärt Jay Raffaldini, Managing Director bei UBS O'Connor.

Die Analystenabdeckung des chinesischen A-Aktienmarkts ist relativ tief, insbesondere bei Mid-/Small-Cap-Unternehmen, und laut Reuters werden fast 70% der Unternehmen von drei Analysten oder weniger abgedeckt.

Darüber hinaus haben nur etwa 300 bis 400 Unternehmen eine englischsprachige Research-Abdeckung, ein kleiner Prozentsatz des Gesamtmarktes – was bedeutet, dass die erkennbaren Chancen für globale Investoren gering bleiben.

Wir erwarten zudem, dass Hedgefonds dank der jüngsten QFII- und RQFII-Reformen Long- und Short-Alpha effektiv erfassen und Beta-, Sektor-, Faktor-, thematische und idiosynkratische Risiken in China dynamisch verwalten können.

Damit sind es insgesamt vier Faktoren – eine hohe Beteiligung von Privatanlegern im Markt, eine Verbesserung der Liquidität, Reformen zur Ermöglichung von Leerverkäufen sowie die geringe Analystenabdeckung – welche zusammen ein "goldenes Zeitalter" für Relative-Value-Investoren wie UBS O'Connor ergeben.

UBS Asset Management hat die nötige Expertise und eine lokale Präsenz in den relevanten Märkten. Dies ermöglicht es Ihnen, an der asiatischen Wachstumsstory teilzuhaben.

