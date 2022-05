Asset Management der ZKB mit neuem Leiter Aktien Schweiz

Die ZKB holt Nils Wimmersberger als neuen Leiter Aktien Schweiz ins Asset Management (Bild: ZVG)



Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat am Dienstag die Ernennung von Nils Wimmersberger zum neuen Leiter Aktien Schweiz bekannt gegeben. Wimmersberger tritt seine neue Rolle per August 2022 an und wird direkt an René Nicolodi, Leiter Aktien und stellvertretender Leiter Asset Management, rapportieren. Nebst seiner Rolle als Teamleiter wird er auch Portfoliomanagement-Verantwortung übernehmen. Wimmersberger folgt auf Peter Stenz, der das Unternehmen per Ende Juli verlässt und vorzeitig in den Ruhestand tritt.

Nils Wimmersberger



Wimmersberger verfügt über rund zwanzig Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement für Schweizer Aktien. Zuletzt führte er bei Credit Suisse Asset Management als Teamleiter den gesamten Aktien-Schweiz-Bereich. Davor war er 17 Jahre lang bei Vontobel Asset Management tätig. Ab 2008 agierte er dort als stellvertretender Teamleiter und war als Portfoliomanager sowohl für Schweizer Small Caps, als auch Mid & Small Caps sowie Dividenden-Strategien zuständig. Wimmersberger ist Chartered Financial Analyst Holder (CFA).