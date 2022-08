Aviva Investors baut Team für Schwellenländeranleihen aus

Emilia Matei, ESG-Analystin für Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen, Aviva Investors (Bild: ZVG)



Emilia Matei wird die Portfoliomanager bei der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess im Rahmen der Sovereign-Strategien unterstützen, wie Aviva Investors am Donnerstag mitteilte. Sie stösst zum Team, nachdem sie sieben Jahre lang bei abrdn als Sovereign Analyst, EMD, tätig war.

Mateis Einstellung folgt auf weitere Ernennungen im EMD-Team: Devin Cameron kam als EMD-Unternehmensanalyst hinzu und ist nun für die Abdeckung verschiedener Sektoren verantwortlich, darunter Öl und Gas, Energieversorgung und Industriewerte. Zuvor war Devin Cameron sechs Jahre lang als Analyst für Unternehmenskredite bei J. Stern & Co tätig. Darrell Sharpe arbeitete in der Mandatsüberwachung bei Aviva Investors, bevor er nach einem internen Wechsel das Team als Junior Sovereign Analyst verstärkte.

Von London aus berichten Matei und Sharpe an Liam Spillane, Head of Emerging Market Debt, während Cameron an Aaron Grehan, Head of Hard Currency Emerging Market Debt, berichtet.