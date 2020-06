Aviva Investors ernennt Portfoliomanagerin für das Aktienteam

Aviva Investors erhält Verstärkung im Aktienteam.



Der Asset Manager Aviva Investors, Tochtergesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, hat sein Aktienteam um Julie Zhuang erweitert. Sie wird Portfoliomangerin im Team, arbeitet im Londoner Büro und berichtet an Mikhail Zverev, Head of Global Equities. Zhuang wird mit dem Team aus bislang fünf Portfoliomanagern eng zusammnearbeiten, so Aviva.

Zuhang kommt von der UBS Investment Bank, wo sie als Research-Analystin mit Schwerpunkt auf den europäischen Luxusgütersektor tätig war. Zuvor war sie bei Barclays als Research-Analystin für europäische Luxusgüter und den Einzelhandel tätig.