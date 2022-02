AXA IM stärkt Schwellenländer-Expertise

Magda Branet, Head of Emerging Markets and Asian Fixed Income, AXA Investment Managers (Bild: ZVG)



AXA Investment Managers (AXA IM) hat Magda Branet am 8. Februar mit sofortiger Wirkung zur neuen Leiterin für Emerging Markets und Asian Fixed Income ernannt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sie ist in London ansässig und berichtet direkt an Marion Le Morhedec, Global Head of Fixed Income bei AXA IM.

Branet bringt 17 Jahre Erfahrung im Bereich Schwellenländeranleihen mit, ebenso wie umfangreiche Expertise im Bereich ESG-Integration. Sie begann ihre Karriere bei AXA IM im Jahr 2005 als Strategin für Schwellenländer und festverzinsliche Wertpapiere sowie später als Portfoliomanagerin für Schwellenländeranleihen. In dieser Funktion war sie mitverantwortlich für die Verwaltung der Global Emerging Markets Debt und Emerging Markets Debt Short Duration Strategien. Im Jahr 2015 kam sie als Senior Emerging Markets Fixed Income Portfolio Manager zu First State Investments in London. Anschliessend wechselte sie als Senior Emerging Markets Fixed Income Portfolio Manager zu Candriam, wo sie als leitende Managerin der Emerging Markets Debt (EMD) Sustainable Strategien sowie des EMD Total Return Fonds tätig war. Im Jahr 2019 wurde Magda Branet zur stellvertretenden Leiterin für Emerging Markets Debt ernannt. Nun kehrt sie zu AXA IM zurück.