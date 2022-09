Axel Weber berät Flossbach von Storch

Axel Weber unterstützt den deutschen Vermögensberater vor allem beim Ausbau der privaten Vermögensverwaltung. (Bild: PD)



Axel Weber soll mit seiner Erfahrung und seiner internationalen Expertise den unabhängigen deutschen Vermögensverwalter in seiner Weiterentwicklung unterstützen, teilt das Unternehmen mit. Im Fokus stehe dabei der Ausbau der privaten Vermögensverwaltung, erklärt Flossbach von Storch.

Weber war zwischen 2004 und 2011 Präsident der Deutschen Bundesbank. In der Finanz- und in der Eurokrise machte er sich vor allem als Mahner für Geldwertstabilität einen Namen. Im jahr 2012 wechselte er als Präsident an die Spitze des Verwaltungsrats der UBS, für die er bis April 2022 tätig war und die strategische Neuausrichtung der Grossbank vorantrieb.

Flossbach von Storch zählt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 70 Mrd. Euro und über 300 Mitarbeitenden zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern in ganz Europa. Gegründet wurde das Unternehmen 1998 von Bert Flossbach und Kurt von Storch. Zu den Kunden zählen Fondsanleger, institutionelle Investoren, vermögende Privatpersonen und Familien.