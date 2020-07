Banque Syz nominiert neuen Chief Economist

Adrien Pichoud, Chief Economist bei der Banque Syz



Die Banque Syz hat Adrien Pichoud zum Chief Economist ernannt. Er wechselt von der Vermögensverwaltungssparte der Syz-Gruppe in den Private Banking-Bereich.. Pichoud wird an Luc Filip, Head of Private Banking Investments der Banque Syz, berichten.

Pichoud kam 2010 zur Gruppe, in der er zunächst als Anleihefondsmanager beschäftigt war. Er hatte mehrere Positionen bei Syz Asset Management inne, vor allem die des Chief Economist und zuletzt die des Head of Total Return Strategies. Zuvor war er sieben Jahre als Ökonom bei dem französischen Brokerhaus Global Equities tätig.