Beförderungen bei der Schwyzer Kantonalbank

Die Schwyzer Kantonalbank hat Beförderungen vorgenommen.



Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat mit Wirkung per 1. April 2020 eine Reihe von Beförderungen beschlossen. Hier sind sie:

Vizedirektor

Sandro Kiener, Filiale Goldau

Prokuristen/innen

Michaela Bühler, Filiale Siebnen

Beat Burkart, Core Banking Systeme & Produktion

Theo Gehrig, Windows Cloud & Server Systeme

Claudia Giezendanner, Filiale Wangen

Rolf Pfenniger, IT Business Services & Projekte

Thomas Züger, Filiale Siebnen

Handlungsbevollmächtigte

Isabella Boesiger, Prozessmanagement

Janine Bünter, Kreditadministration

Michael Bünter, Kundendaten Abwicklung

Beatrice Föhn, Compliance

Daniel Has, Rechnungswesen

Nadine Hofstetter, Produktmanagement Basisprodukte & Segmentsmanagement

Jeanine Monticoli, Filiale Schwyz

Stefan Rüedin, Datacenter & Security Systeme

Die per 1. April 2020 neu Beförderten der SZKB



Die per 1. April 2020 neu Beförderten der SZKB (oben von links): Sandro Kiener,

Filiale Goldau; Michaela Bühler, Filiale Siebnen; Beat Burkart, Core Banking Systeme & Produktion; Theo Gehrig,

Windows Cloud & Server Systeme; Claudia Giezendanner, Filiale Wangen; Rolf Pfenniger, IT Business Services

& Projekte; Thomas Züger, Filiale Siebnen; Isabella Boesiger, Prozessmanagement; Janine Bünter,

Kreditadministration; Michael Bünter, Kundendaten Abwicklung; Beatrice Föhn, Compliance; Daniel Has,

Rechnungswesen; Nadine Hofstetter, Produktmanagement Basisprodukte & Segmentsmanagement; Jeanine

Monticoli, Filiale Schwyz; Stefan Rüedin, Datacenter & Security Systeme.





Unterjährig während des Jahres 2019 und im 1. Quartal 2020 wurden zudem folgende Titel verliehen:

Vizedirektoren/innen

Martin Bieri, Leiter Pensionskasse

Dr. Patrick Caspar, Leiter Region Ausserschwyz

Patricia Gut, Leiterin Human Resources

Roland Huwiler, Leiter Gewerbekundenzentrum Innerschwyz

Christa Jehle, Leiterin End-to-End

Prokuristen/innen

Marco Botta, Private Banking Schwyz

Martin Halef, Gewerbekundenzentrum Pfäffikon

Gottlieb Herger, Recovery

Rolf Kuster, Research

Ralf Raimann, Prozessmanagement

Philip Rötheli, Institutionelle Kunden

Carolyn Stamm, Filiale Pfäffikon

Handlungsbevollmächtigte

Melanie Baltic, Filiale Wollerau

Nadja Giorgio, Filiale Siebnen

Fabian Blank, Portfoliomanagement

Patrik Hospenthal, Filiale Goldau

Janina Konrad, Erbschaftsberatung

Michael Lehner, Risikomanagement

Nadin Lieberherr, Filiale Lachen

Giylferije Murati, Gewerbekundenzentrum Pfäffikon

Roger Pinan, Filiale Siebnen

Simon Umher, Portfoliomanagement