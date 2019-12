Bellevue Group mit neuem Chief Financial Officer

Die Bellevue Gruppe ernennt den bisherigen CFO der Bank am Bellevue zum Group-CFO.



Patrik Gilli wurde vom Verwaltungsrat per sofort zum neuen Chief Financial Officer der Bellevue Group ernannt, wie das Finanzinstitut am Montag mitteilte. Michael Hutter, seit März 2019 Group-CFO ad interim, wird in einer neuen Schlüsselfunktion die Gruppe weiterhin unterstützen.

Patrik Gilli, dipl. Wirtschaftsprüfer, verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und war vor seiner Tätigkeit für die Bank am Bellevue sechs Jahre als CFO bei Rothschild Trust und davor drei Jahre als stellvertretender CFO bei der Rothschild Bank in Zürich tätig. Seit Anfang 2019 arbeitet er als CFO der Bank am Bellevue und habe in den vergangenen Monaten massgeblich zum erfolgreichen Verkauf der Bank an die luxemburgische Bankengruppe KBL beigetragen, heisst es in der Medienmitteilung. Er werde die Transaktion als CFO der Bank bis zum Abschluss betreuen, um die reibungslose Übergabe sicherzustellen.