Belvoir Capital verstärkt Sales und Marketing

Bernhard Utiger hat seine Stelle bei Belvoir Capital am 1. Dezember angetreten. (Bild: zvg)



Bernhard Utiger hat per 1. Dezember die Funktion als Head of Sales and Marketing bei Belvoir Capital übernommen. Mit diesem Zuwachs, so der Vermögensverwalter, "gewinnt das Unternehmen einen erfahrenen und hochkompetenten Sales und Marketing Experten."

Gemäss CEO Steffen Bauke will das Multi-Family-Office den Weg in die Zukunft Richtung Digitalisierung und Blockchain weiter stärken. Ersei sicher, so Bauke, dass unter anderem Belvoir Capitals "einzigartige Krypto-Strategie sowie das DeFi-Produkt vermehrt auf grosses Interesse bei Investoren stösst." Auch das Angebot im Online-Bereich, Belvoir Direct, sei namentlich von einer jüngeren Generation zunehmend gefragt.

Belvoir Capital wurde 2004 gegründet und beschäftigt aktuell an der Beethovenstrasse in Zürich 19 Mitarbeitende.