Beschäftigungswunder der anderen Art

Die US-Arbeitsmarktdaten sehen auf den ersten Blick grausig und auf den zweiten Blick beängstigend aus. Selbst ein scheinbar positives Detail entpuppt sich als Negativum. Das aktuelle "Chart of the Week" von DWS zeigt, dass in den USA im Freizeit- und Gastgewerbe am meisten Arbeitslosenanträge eingereicht wurden.