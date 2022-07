BKB mit neuer Bereichsleiterin Service Center

Özlem Civelek, Leiterin des Bereichs "Service Center", Basler Kantonalbank (Bild: ZVG)



Der Bankrat der Basler Kantonalbank (BKB) hat Özlem Civelek zur neuen Leiterin des Bereichs "Service Center" und zum Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung der BKB ernannt, wie die Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Sie tritt damit die Nachfolge von Isabell Henn an, die seit Februar 2022 den Bereich interimistisch leitet. Civelek übernimmt ihre Funktion per 17. Oktober. Henn wird zu diesem Zeitpunkt die Geschäfte übergeben und sich auf die Leitung ihrer Abteilung "Banking Services" fokussieren.

Civelek ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscard; nach fünf Jahren als Chief Risk Officer leitet sie seit 2020 als COO den Bereich Operations. Zuvor war sie in verschiedenen Führungspositionen für Swisscard tätig, unter anderem im Process Engineering. Vor ihrer Tätigkeit bei Swisscard war sie in der Unternehmensberatung für diverse internationale Projekte verantwortlich. Civelek verfügt über einen Master in Wirtschaft und Politik der Universität Stuttgart.