BlueBay verstärkt Kundenbetreuung in Deutschland

Matthias Hartmann, Director, Business Development, BlueBay Asset Management



BlueBay Asset Management, der auf festverzinsliche Anlagen spezialisierte Vermögensverwalter von RBC Global Asset Management, verstärkt sein Team in München mit der Ernennung von Matthias Hartmann zum Director, Business Development. Er berichtet direkt an Viola Patock, Leiterin Nordeuropa. Laut Medienmitteilung vom Mittwoch wird Hartmann in seiner neuen Rolle institutionelle Kunden aus Deutschland und Österreich betreuen. Nach der Ernennung von Michael Wolfram zum Head of Institutional Sales Deutschland und Österreich im Juni diesen Jahres, unterstreiche Hartmanns Verpflichtung BlueBays Ambitionen in der Region.

Vor seinem Wechsel zu BlueBay war Hartmann bei BlackRock in München für die Betreuung institutioneller Kunden verantwortlich. Frühere Stationen des Diplom-Betriebswirts waren PIMCO und NORD/LB Asset Management..