BNP Paribas AM engagiert Senior Sales Manager

Sébastien Mayer, Senior Sales Manager, BNP Paribas Asset Management Schweiz



Sébastien Mayer wird per 1. Juni Senior Sales Manager für die Romandie mit Sitz in Genf, wie BNP Paribas Asset Management Schweiz mitteilte. Er berichtet an Ariane Dehn, Country Head von BNP Paribas Asset Management in der Schweiz.

Mayer kommt von Mirabaud Asset Management in Genf, wo er die letzten sechs Jahre als Senior Sales Manager bestehende institutionellen Kunden – darunter Banken, Family Offices und externe Asset Manager – in der Westschweiz betreute und das Neugeschäft entwickelte. Zuvor war er von 2007 bis 2014 als Front Office Reporting Manager und dann als Institutional Reporting Officer bei Pictet Asset Management in Genf tätig. Mayer hat an der Fachhochschule für Wirtschaft in Genf Banking und Finance studiert und ist diplomierter Finanz- und Anlagexperte (CIWM).