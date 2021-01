BNY Mellon IM setzt auf Biotechnologie

Investitionen in das Gesundheitswesen liegen im Trend. (Bild: Shutterstock.com)



Beim BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund handelt es sich um einen thematischen Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die innovative Behandlungsmethoden in den Bereichen Gentherapie, Genom-Editierung und Genmodulation entwickeln. Investiert wird ferner in Unternehmen, die die Entwicklung solcher Medikamente vorantreiben, schreibt BNY Mellon Investment Management in ihrer Meldung. Dazu zählen auch Mittel, die den Patienten nach Verabreichung einer kleinen Dosis einen jahrelangen Nutzen bieten können.

Seit dem Abschluss des Humangenomprojekts im Jahr 2003 arbeiten Wissenschaftler daran, herauszufinden, wie Gene gesteuert werden, wie sie zusammenwirken und wie sie Krankheiten verursachen. Durch den unaufhaltsamen technologischen Wandel sind Wissenschaftler und Ärzte inzwischen in der Lage, diese Informationen zu nutzen, um Krankheiten auf der DNA- und RNA-Ebene sicher und wirksam zu behandeln. Diese neuen Medikamentenklassen stellen das am schnellsten wachsende Segment im Bereich der Biopharmazeutika dar.

Amanda Birdsey-Benson, PhD, und Matthew Jenkin, Co-Portfoliomanager bei Mellon, fügen hinzu: "Die neuen Medikamentenklassen stehen für eine veränderte Herangehensweise an die Gesundheitsversorgung, die über die blosse Behandlung von Symptomen hinausgeht und sich auf die Ursache der Krankheit konzentriert, um so letztendlich ein Heilmittel zu finden."

Der BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund wird von Mellon, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management geführt und erweitert damit ihre bestehende Palette von thematischen Innovationsfonds, die bereits den BNY Mellon Mobility Innovation Fund und den BNY Mellon Blockchain Innovation Fund umfasst. Er nutzt die Plattform für thematische Investments und die Aktien-Research-Kapazitäten von Mellon, um Anlegern ein Engagement in hochmodernen Bereichen des Gesundheitswesens und der Biotechnologie zu bieten. Zum Investmentteam zählen Wissenschaftler mit branchenspezifischen Kenntnissen sowie Forschungs- und Laborerfahrung.