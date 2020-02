BNY Mellon Investment Management erweitert Palette nachhaltiger Fonds

Suzanne Hutchins, Co-Portfoliomanagerin des BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund.



BNY Mellon Investment Management verbindet im neu aufgelegten BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund eine Absolute-Return-Strategie mit dem Thema Nachhaltigkeit. Verwaltet wird der Fonds von Newton Investment Management, einer Investmentgesellschaft von BNY Mellon Investment Management.

Der Fonds investiert in traditionelle Investmentklassen wie Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Derivate und kann sich über handelbare Wertpapiere auch in anderen Vermögenswerten wie Rohstoffen engagieren. Dabei richtet er sich laut eigenen Angaben nach Newtons strengen Nachhaltigkeitskriterien. So meidet der Fonds Unternehmen mit unkalkulierbaren ESG-Risiken, welche die künftige Wertentwicklung beeinträchtigen könnten und schliesst zum Beispiel Unternehmen aus, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes aus der Produktion und dem Verkauf von Tabak erzielen.

"Der BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund ermöglicht den Kunden ein Engagement in allen Investmentklassen auf risikobereinigter Basis und bedient dabei die ständig steigende Nachfrage der Anleger nach mehr Produkten mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit“, sagt Jürg Zollinger, Country Head von BNY Mellon Investment Management. Und Suzanne Hutchins, Co-Portfoliomanagerin des BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund, kommentiert: "Berücksichtigt man sämtliche gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren weltweit, ist es sinnvoll, eine Strategie anzubieten, die Anleger vor unvorhergesehenen Risiken schützt und gleichzeitig versucht, von Chancen zu profitieren, die sich inmitten dieser Unsicherheit ergeben."