Bordier & Cie erweitert Kreis der Gesellschafter

Christian Skaanild, neuer Gesellschafter bei Bordier & Cie



Christian Skaanild wird per 20. April 2020 neuer unbeschränkt haftender Gesellschafter bei Bordier & Cie, wie die Privatbank am Montag mitteilte. Vor seiner Tätigkeit für Bordier & Cie war der 45-jährige Däne während 18 Jahren in London, Tokyo, Singapur und Genf für Capital Group, einen der grössten Vermögensverwalter der Welt, tätig. Er amtete dort als Gesellschafter und leitete den Sektor Private Equity, Emerging Markets. Zuvor arbeitete Skaanild ab 1996 als strategischer Berater für Accenture (London) und ab 1999 für die Risikokapitalgesellschaft Antfactory. Er verfügt über einen Abschluss der Universität Nottingham in Industrieökonomie.