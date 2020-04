BX Swiss erweitert Geschäftsleitung

David Kunz, Chief Operating Officer (COO) und Geschäftsleitungsmitglied der BX Swiss



David Kunz (40) ist per sofort der neue Chief Operating Officer (COO) der BX Swiss, wie die ehemalige Berner Börse am Donnerstag mitteilte. In der neu geschaffenen Position des COO verantwortet Kunz die Bereiche Börsenbetrieb, Business Development und BX Swiss TV. CEO der BX Swiss ist seit Februar 2020 Lucas Bruggeman.

David Kunz ist seit der Übernahme durch die Gruppe Börse Stuttgart an der BX Swiss tätig und bringt dort seine Expertise für den Börsenbetrieb ein. Er arbeitet seit 2001 für die Gruppe Börse Stuttgart. Nach ersten Stationen im Handel war er als Business Analyst und im strategischen Projektmanagement tätig. Seit Anfang 2018 ist David Kunz Managing Director an der BX Swiss.