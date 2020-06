Capital Group ernennt Global Head of ESG

Jessica Ground, Global Head of ESG bei Capital Group



Capital Group hat die Ernennung von Jessica Ground als Global Head of ESG bekanntgegeben. Sie wird ihre Stelle im September antreten und von London aus arbeiten.

Ground wird die stärkere Integration des ESG-Ansatz von Capital Group in den Anlageprozess des Unternehmens verantworten. Ausserdem wird sie mit Teams aus den Bereichen Investment, Vertrieb, Marketing und Technologie zusammenarbeiten, um das Thema ESG bei Capital Group weiter voranzutreiben. Ground wird Capital Group zudem auch als aktive Teilnehmerin in Organisationen vertreten, die ESG-Themen und -Projekte in allen Bereichen der Wirtschaft fördern.

Ground verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung, die sie allesamt bei Schroders gesammelt hat. Zuletzt war sie dort als Global Head of Stewardship tätig und leitete ein Team aus ESG-Analysten und Corporate Governance-Spezialisten, welches die Integration von ESG über Regionen und Anlageklassen hinweg vorantreibt. 1997 stiess sie als Research-Analystin für die Sektoren Finance und Utilities zu Schroders. Während ihrer Zeit im Unternehmen war sie ausserdem als Fondsmanagerin im Bereich britischer Aktien tätig. Ground ist Vorsitzende des Stewardship-Ausschusses der Investment Association sowie Vorstandsmitglied des Investor Forum.