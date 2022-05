Capital Group ist der beste Vermögensverwalter der Schweiz

Capital Group erhielt den Morningstar-Award als "Best Asset Manager" in zwölf Ländern. (Bild: Citywire)



Jedes Jahr unterzieht das Analyseunternehmen Morningstar Vermögensverwalter einer quantitativen und qualitativen Untersuchung und zeichnet Fondshäuser aus, deren Fonds auf risikoadjustierter Basis eine starke langfristige Performance vorweisen können. In der Kategorie "Best Asset Manager" wurde dieses Jahr Capital Group in zwölf europäischen und asiatischen Ländern prämiert: In der Schweiz, Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Luxemburg, Hongkong, Taiwan und Singapur.

Den Ausschlag habe das Multimanager-System von Capital Group gegeben, erklärte Wing Chan, Head of Manager Research, Europe and Asia-Pacific bei Morningstar: "Die Aufteilung der einzelnen Fonds in unabhängig voneinander geführte Sleeves ermöglicht es den Managern, entsprechend ihres jeweiligen Anlagestils zu investieren, was die Diversifizierung verbessert und die Volatilität des Gesamtportfolios verringert." Das Resultat sei eine Anlagekultur, in der Portfoliomanager lange im Unternehmen bleiben. Ausserdem sind die Portfoliomanager und die Analysten in die eigene Strategie investiert.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Morningstar Capital Group als Best Asset Manager ausgezeichnet und uns für die Stärke, Stabilität und die guten Ergebnisse unserer Fondspalette gewürdigt hat", freuen sich Marco Büchler, Managing Director, Financial Intermediaries, Switzerland, und Fabian Wallmeier, Managing Director, Institutional, Switzerland bei Capital Group.