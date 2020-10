Capital Group mit neuer Portfoliomanagerin im Solutions-Team

Nadia Grant, Portfoliomanagerin Capital Group



Capital Group, einer der weltweit grössten Investmentmanager, hat Nadia Grant zur Portfoliomanagerin im Investmentteam der Capital Solutions Group ernannt. Sie wird aus London heraus arbeiten. Vor ihrer Zeit bei Capital Group war Grant Head of EMEA-based US Equities bei Columbia Threadneedle Investments. Zuvor war sie bis 2014 insgesamt 13 Jahre in der Investmenteinheit von J.P. Morgan Asset Management in unterschiedlichen Funktionen tätig, unter anderem als Portfoliomanagerin im internationalen Multi-Asset-Team. Sie hat einen Masterabschluss von der NEOMA Business School in Reims und ist ausserdem CFA Charterholder.