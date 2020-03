CEO der Schwyzer Kantonalbank geht in den Ruhestand

Peter Hilfiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank



Peter Hilfiker (1956), Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB), wird per 31.03.2021 sein Amt abgeben und in den ordentlichen Ruhestand treten. Er steht seit dem 01.04.2011 an der operativen Spitze der Bank. Wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst, ist die SZKB unter seiner Führungkontinuierlich gewachsen. Sie gehört heute laut eigenen Angaben zu den sichersten, bestkapitalisierten und effizientesten Banken der Schweiz. Der Bankrat der SZKB hat die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin in die Wege geleitet.