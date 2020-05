CEO-Wechsel bei der La-Française-Gruppe

Patrick Rivière, CEO der La-Française-Gruppe



Der Verwaltungsrat der La-Française-Gruppe hat Patrick Rivière zum CEO ernannt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Rivière ersetzt Xavier Lépine, der nach zwanzig Jahren La Française verlässt. Lépine habe die Entscheidung in voller Übereinstimmung mit der Geschäftsführung der Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) getroffen, heisst es in einer Mitteilung.

Ebenfalls verabschiedete der Verwaltungsrat eine neue Führungsstruktur und ernannte zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder. Marc Bertrand und Philippe Lecomte werden neben Pascale Auclair in die Geschäftsleitung der La-Française-Gruppe berufen.

Pascale Auclair, Mitglied der Geschäftsleitung seit Mai 2018, behält ihre Aufgaben als Generalsekretärin der Gruppe bei. Unter der neuen Führungsstruktur übernimmt sie zusätzlich die Verantwortung für Forschung und Nachhaltiges Investment. Sie wird laut Mitteilung auch weiterhin als Sprecherin der Gruppe in Regulierungsfragen fungieren und die Gruppe gegenüber allen Verbänden und Aufsichtsbehörden vertreten.

Marc Bertrand hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung innerhalb der Gruppe und wird alle Aktivitäten in Zusammenhang mit Immobilien steuern. Dazu zählt auch die Innovationsplattform, die in enger Verbindung mit dem Geschäftsbereich Immobilien steht.

Philippe Lecomte, der 2012 zur La-Française-Gruppe stiess, um die internationale Expansion der Gruppe zu beschleunigen, wird für die Entwicklung der Gruppe in Frankreich und im Ausland verantwortlich sein. Er behält die Verantwortung für die bereichsübergreifende Vertriebsplattform und wird für die Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften der Gruppe zuständig sein. Er betreut ab sofort das gesamte Produktangebot der La-Française-Gruppe und deren externe Kommunikation.