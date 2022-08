CFO Forum Schweiz kürt die Finanzchefs des Jahres

François-Xavier Roger, Finanzchef von Nestlé, ist der Sieger in der Kategorie "Swiss Market Index Expanded" gekürt. (Bild: PD



Die Preisträger haben sich haben sich in den Worten des CFO Forums Schweiz "durch ihren Beitrag für ihr Unternehmen, ihre Persönlichkeit und Leistungen besonders verdient gemacht." Verliehen wird der Award jeweils in drei Kategorien. Die diesjährigen Gewinner sind:

– in der Kategorie Swiss Market Index Expanded: François-Xavier Roger. Er ist seit 2015 Generaldirektor und CFO von Nestlé. Davor war er von 2013 bis 2015 Finanzchef von Takeda Pharmaceuticals, Tokio. Roger verfügt über einen Abschluss in Rechnungswesen der Audencia Business School sowie einen MBA der Ohio State University, USA.

– in der Kategorie Swiss Performance Index ohne SMI Expanded: Ronald Trächsel. Erist seit 2014 CFO des Stromkonzerns BKW. Davor war er CFO von Sika. Trächsel ist Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit Committees der ContourGlobal in London, VR der Valiant Holding und der Kraftwerke Oberhasli. Sein Studium schloss er als Lic. rer. Pol. ab.

– in der Kategorie CFO Forum Schweiz - CFOs: Rudolf Sigg von der Zürcher Kantonalbank. Für die ZKB ist er seit 1977 tätig und seit 2008 Mitglied der Generaldirektion in der Funktion des CFO. Zuvor verantwortete er während 12 Jahren das Gesamtbankcontrolling der Bank. Sigg hat Abschlüsse als Bankfachexperte und Experte in Rechnungslegung und Controlling, zudem ist er in verschiedenen Organisationen im VR oder Stiftungsrat aktiv.

Für den letztgenannten Award werden Kandidaten und Kandidatinnen von nichtkotierten Unternehmen nominiert, die Mitglied im CFO Forum Schweiz sind. Das Forum wurde 2006 gegründet und hat zum Ziel, mit seinen Mitgliedern aktiv zur weiteren Professionalisierung der finanziellen Unternehmensführung beizutragen. Gegenwärtig zählt das Forum rund 600 Mitglieder.