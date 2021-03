China-Aktien: Weshalb aktives Management noch bedeutender wird

UBS Asset Management ermöglicht dank ausgewiesener Expertise und Präsenz vor Ort, in China erfolgreich zu sein.



Das chinesische Neujahr, es ist das Jahr des Büffels, hat soeben begonnen, und die Zeichen stehen gut, dass es wirtschaftlich eine erfolgreiche Periode wird. Der Erholungskurs, der bereits letztes Jahr einsetzte, dürfte andauern und dafür sorgen, dass China weiterhin einen beträchtlichten Teil zum globalen Wachstum beiträgt. Für die Jahre 2019 bis 2024 wird dieser Anteil auf durchschnittlich 33,9 Prozent¹ geschätzt, und in verschiedenen Branchen weltweit hat das Land der Mitte eine führende Stellung.

Zum Beispiel in der chemischen Industrie: Nach Schätzungen eines Industrievertreters dürfte China in den nächsten zwei bis drei Jahren seinen Marktanteil auf rund 50 Prozent steigern. Während die Bedeutung Chinas in der Realwirtschaft in solchen Zahlen klar zum Ausdruck kommt, zeigt sich an den Finanzmärkten (noch) ein anderes Bild. Aktuell kommen die chinesischen A-Aktien, die den von einheimischen Anlagern dominierten Onshore-Markt repräsentieren, auf einen Anteil von 4,8 Prozent² im globalen Emerging-Markets-Aktienindex. Wenn dereinst sämtliche A-Aktien im Index enthalten sein werden, wird deren Anteil auf knapp 40 Prozent geschätzt. Nur schon dies zeigt auf, dass chinesische Aktien zunehmend als eigenständige Anlageklasse zu betrachten sind.

A-Aktien – ein interessanter Markt für aktive Investoren

Während andere Aktienmärkte wie etwa jener in Hongkong stark von institutionellen Anlegern geprägt sind, machen an den A-Aktien-Märkten von Shanghai und Shenzhen die Privatanleger immer noch den grösseren Teil der im freien Besitz befindlichen Marktkapitalisierung aus.

Diese Eigenschaft ist für Anleger von Bedeutung, denn der Markt für A-Aktien

ist infolge des höheren Anteils an Privatanlegern volatiler, denn diese sind kurzfristiger orientiert und kaufen/verkaufen in der Regel häufiger. Diese andere Dynamik führt dazu, dass die A-Aktien eine geringere Korrelation zu anderen Aktienmärkten aufweisen, was zu einer besseren Diversifikation beiträgt.

ist viel liquider als z.B. der Aktienmarkt von Hongkong. Dies bedeutet, dass institutionelle Investoren wie etwa Fonds grössere Summen relativ einfach platzieren und wieder zurückziehen können.

Die höhere Volatilität, die den Markt für A-Aktien kennzeichnet, bietet ein günstiges Umfeld für aktive Anlagestrategien. Der Markt ist sehr ineffizient, und dies lässt sich am besten anhand der Abdeckung durch Finanzanalysten im Vergleich zu anderen Märkten aufzeigen.

70 Prozent der an den A-Märkten kotierten Unternehmen werden von weniger als drei Analysten regelmässig beobachtet. Dieser Anteil ist wesentlich höher als bei den etablierten Aktienmärkten (Grafik).

Abdeckung durch Analysten von Unternehmen mit mindestens USD 500 Mio. Marktkapitalisierung

Mit A-Aktien konnte 2020 eine sehr gute Performance erzielt werden. Der Markt gemessen am MSCI China A Onshore-Index legte um 39,7 Prozent zu. Die Bewertung des Gesamtmarkts liegt aber gerade mal leicht über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. So gesehen ist das aus Sicht unserer China-Spezialisten keine Überhitzung.

Intakte Chancen auf Alpha

Unsere China-Spezialisten rechnen damit, dass Chinas Aktienmärkte eher tiefere Gesamtrenditen als letztes Jahr erzielen dürften. Dies liegt auch an der chinesischen Zentralbank, die ihre Geldpolitik normalisieren dürfte. Wir erwarten aber keine Korrektur wie im Jahr 2018. In diesem Szenario sehen wir Chancen, die auch durch strukturelle Veränderungen wie z.B. in verschiedenen Industrie- oder Immobilienbereichen entstehen.

Mit aktiven Aktienstrategien lassen sich Gewinner dieser Veränderungen identifizieren, was Anlegern einen Mehrwert verschaffen kann. Dank ausgewiesener Expertise und Präsenz vor Ort bietet UBS Asset Management die nötigen Voraussetzungen, in China erfolgreich zu sein. Hier erfahren Sie mehr

¹ Quelle: IMF, Haver, UBS. Schätzungen bis 2024, aktualisiert per Juli 2020

² Quelle: MSCI, FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research, per Dezember 2020

