China: Gezielte Stärkung der Binnenwirtschaft

Chinas Regierung ist auf Reformkurs.



Als erstes Land, das mit COVID-19 konfrontiert wurde, ist China mittlerweile globaler Vorreiter beim Weg aus der Krise. Dies liegt auch an den ernsthaften und letztlich erfolgreichen Bemühungen Chinas, die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen.

China – ein zentraler Baustein der neuen Anlagewelt Entdecken Sie unsere Anlageexpertise und Investitionsmöglichkeiten rund um China: Investieren in China

Erholung mit massvoller Staatshilfe

Als eine der ersten Volkswirtschaften weltweit zeigt China Anzeichen einer Erholung, und wesentliche Wirtschaftsdaten wie Industrieproduktion und Immobiliennachfrage fielen im Mai besser aus als geschätzt. Dennoch sollten wir unsere Erwartungen an das chinesische Wachstum dämpfen. COVID-19 hat die Wirtschaft so schwer getroffen, dass frühere Wachstumszahlen von sechs bis sieben Prozent p.a. für das Jahr 2020 unwahrscheinlich sind. Dies liegt auch an der Wirtschaftspolitik der Regierung, die sich von derjenigen während der globalen Finanzkrise 2008 klar unterscheidet.

Damals lancierte China ein massives Konjunkturpaket zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft und der Weltwirtschaft, welches das Wachstum auf über zehn Prozent trieb und die Weltwirtschaft in Gang hielt, aber dem eigenen Finanzsystem eine hohe Schuldenlast aufbürdete.

Heute ist die Regierungspolitik massvoller. Unseres Erachtens unterstützt die Regierung die Wirtschaft gezielt und so weit wie nötig, ohne überzogene politische Schritte zu unternehmen. Nachdem China während der letzten fünf Jahre Schulden abgebaut hat, steht nun die Förderung der Binnenwirtschaft im Vordergrund. Der Grund: Heute stützen inländische Treiber wie die Verbrauchernachfrage die Wirtschaft, ganz anders als vor zehn Jahren, als Exporte die Hauptantriebskraft waren.

Reformen zur Stärkung der langfristigen Perspektiven

Wir glauben, dass die Regierung einen klaren Fokus auf die Qualität des Wachstums legt, weshalb sie in ihrem jüngsten Arbeitsbericht auf der Pekinger Regierungskonferenz im Mai auf die Nennung eines Wachstumsziels verzichtete. Die Regierung dürfte in Zukunft verstärkt Reformen zur Unterstützung der langfristigen Entwicklung der Binnenwirtschaft verabschieden, indem sie insbesondere die Urbanisierung vorantreibt, den Dienstleistungssektor ausbaut oder die Finanzmärkte öffnet.

Das sind gute Nachrichten auch für Investoren, denn die Reformen wirken sich positiv auf verschiedene Anlagethemen wie die zunehmende Urbanisierung, die Verbrauchernachfrage oder die Digitalisierung der Wirtschaft aus. China braucht die genannten Reformen, um seinen Wachstumsmotor über längere Zeit am Laufen zu halten, wenn es in den nächsten zehn Jahren erwartungsgemäss die Führungsrolle als grösste Volkswirtschaft der Welt übernehmen wird.

Mehr China im Portfolio – eine absehbare Entwicklung

Da Chinas Wirtschaft an Grösse und Einfluss gewinnen wird, werden sich auch die globalen Investoren dementsprechend ausrichten. Gegenwärtig ist die Welt in China unterinvestiert – das Land macht nur 4,9 Prozent des globalen Aktienindex MSCI ACWI aus, obwohl es, in Kaufkraftparität ausgedrückt, einen Anteil von über 15 Prozent der Weltwirtschaft hat.

Wir sind überzeugt, dass Anleger mit Weitblick am besten heute in Chinas Zukunft investieren sollten.

Entdecken Sie unsere Anlageexpertise und Investitionsmöglichkeiten rund um China: Investieren in China

Disclaimer: Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.

Nur für qualifizierte Investoren.

UBS Fonds nach luxemburgischem und schweizerischem Recht.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.

Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar .

© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.