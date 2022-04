Die sogenannte Silver Economy verfügt über eine hohe Kaufkraft. (Bild: Shutterstock.com/Glowonconcept)



Trotz der häufig erscheinenden, aufsehenerregenden Schlagzeilen, dass China regelmässig neue Rekorde im Online-Handel aufstellt oder robuste Umsätze im Touristenziel Hainan Island erzielt, sei es wichtig, daran zu erinnern, dass Chinas BIP unverändert überwiegend investitions- und nicht konsumdominiert ist, sagt Jian Shi Cortesi, Investment Director bei GAM Investments. Der prozentuale Anteil des Dienstleistungssektors am BIP beträgt etwa 50% des chinesischen BIP. In den meisten Industrieländern liegt dieser Anteil bei 70% oder höher. Zusammen mit dem exponentiellen Anstieg der chinesischen Durchschnittsgehälter in den letzten 20 Jahren bedeute dies, dass Chinas Dienstleistungssektor noch viel Spielraum hat, um aufzuholen.

Die Millennials und die Generation Z stehen häufig im Rampenlicht, wenn es um deren Rolle bei der Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft auf ein stärker konsumorientiertes Modell geht. Die Mitglieder dieser Gruppen, die laut Cortesi teilweise liebevoll als "alleinstehende Aristokraten" bezeichnet werden, bleiben in der Regel länger alleinstehend, heiraten später und bekommen später Kinder, was ihnen einen längeren Zeitraum mit steigenden, verfügbaren Einkommen verschafft.

Entscheidend sei jedoch, dass der chinesische Verbrauchermarkt nicht von einer einzigen Gruppe angetrieben wird. Trotz der Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität und der durch Covid-19 verursachten Abschwächung des Konsumklimas, sind die Verbraucher nach wie vor bereit, Produkte mit einem hohen Wertversprechen zu kaufen, wozu mehrere Faktoren beitragen.

Alternde Bevölkerung mit hoher Kaufkraft

Eine dieser Triebkräfte, die selten viel Aufmerksamkeit erhalte, sei Chinas "silberne Wirtschaft", die sich auf seine ältere Bevölkerung bezieht, so Cortesi. Da China eine der am schnellsten alternden Bevölkerungen der Welt habe, stelle diese eine wichtige demografische Gruppe für den chinesischen Konsum dar, zumal die ältere Generation Chinas zum ersten Mal ein beträchtliches Vermögen und eine grosse Kaufkraft angehäuft habe. Nahezu alle Mitglieder dieser Generation besitzen hypothekenfreie Eigenheime, was bedeute, dass ein erheblicher Teil ihres Einkommens zur freien Verfügung steht.

Cortesi weist auf den politischen Ausblick 2035 der Kommunistischen Partei Chinas hin, der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde. Darin wird die Bedeutung dieser Gruppe hervorgehoben, wobei "jung" und "alt" als Schlüsselwörter in Bezug auf Demografie und Verbrauchertrends gelten.

Darüber hinaus enthielt der 14. Fünfjahresplan Chinas, der ebenfalls im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, einen Abschnitt, der sich speziell auf die Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen konzentrierte und Bestimmungen zur Ausweitung der Gesundheitsversorgung und der Renten vorsah, wodurch die Kaufkraft der älteren Generation weiter gestärkt worden sei.

Änderung der Einstellung

Neben der unterstützenden Politik der Regierung konnte man laut Cortesi in den vergangenen Jahren darüber hinaus einen Einstellungswandel bei der älteren Generation beobachten. In der Vergangenheit waren sie sparsam, verbrachten viel Zeit zu Hause und kümmerten sich um die Enkelkinder. Die "neue" ältere Generation habe Zeit und Geld - und sei insbesondere abenteuerlustiger und bereit, Geld auszugeben, um das Beste aus ihren goldenen Jahren zu machen.

Damit eng verbunden seien ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein und der wachsende Wunsch, jünger auszusehen. Die ältere Generation gebe viel Geld für gesunde Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel aus. Tatsächlich zählen Nahrungsergänzungsmittel zu den beliebtesten Geschenken für ältere Menschen in China und stehen auf den Wunschlisten chinesischer Touristen, die ins Ausland reisen, ganz oben. "Der Wunsch, jünger auszusehen, ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen offensichtlich. In dieser Generation ist es nicht nur weit verbreitet, sich die Haare zu färben, sondern auch ästhetische Behandlungen mit Botox, Dermal Fillers, Photo Rejuvenation und Mesotherapie haben in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Während unserer Vor-Ort-Recherche in China erzählten uns ältere chinesische Verbraucherinnen, dass sie nicht nur in diese ästhetischen Verfahren investieren, sondern auch mehr Kosmetika und Schmuck kaufen, wovon sowohl einheimischen Marken als auch westliche Luxusmarken profitieren", berichtet Cortesi.

Weitere Wachstumsbereiche, die sich aus dem grösseren Vermögen in den Händen der älteren Generation ergeben, sind die Vermögensverwaltung, die Finanzplanung sowie Versicherungen. Mit gestiegenen Ersparnissen und verfügbarem Einkommen zeigt diese Generation eine verstärkte Nachfrage nach Dienstleistungen, die sowohl ihr eigenes finanzielles Wohlergehen im Ruhestand sichern als auch ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben sollen.

Lebensabend in Seniorenheimen statt bei den Kindern

Im Hinblick auf den Ruhestand zeichnet sich laut der Investmentexpertin ein Wandel ab, da zunehmend mehr Menschen ihren Lebensabend in Seniorenheimen verbringen, anstatt bei ihren Kindern zu leben und von ihnen betreut zu werden. Während staatlich geförderte Seniorenheime eher einfach ausgestattet seien, hätten Immobilienunternehmen die Gelegenheit ergriffen, aus diesem Trend Kapital zu schlagen, indem sie Seniorenheime der mittleren und gehobenen Kategorie bauen, die auf wohlhabendere ältere Menschen ausgerichtet sind. In der Tat seien einige ehemalige Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in den Vororten umgebaut worden, um die Nachfrage nach hochwertigen Senioreneinrichtungen zu befriedigen.

"Es ist offensichtlich, dass Chinas Konsumwirtschaft äusserst dynamisch ist, mit zahlreichen Wachstumstreibern in verschiedenen Sektoren, die aus vielen unterschiedlichen und bedeutenden Segmenten stammen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die ältere Generation Chinas, die über ein wachsendes verfügbares Vermögen verfügt und mit der Alterung der Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten für die chinesische Wirtschaft noch wichtiger werden wird", sagt Jian Shi Cortesi.