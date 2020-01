Crealogix verstärkt Engagement im Retail-Banking-Segment

Stéphane Martignoni, Head of Indirect Sales and Partner Management und Daniel Weckmann, Head of Sales Retail Banking bei Crealogix Switzerland.



Stéphane Martignoni verantwortet neu den indirekten Vertrieb und das internationale Partnergeschäft, nachdem er die Neuausrichtung von Crealogix Switzerland als Head of Sales Retail Banking massgeblich geprägt habe, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Daniel Weckmann übernimmt die Vertriebsleitung für Retail-Banken.

Weckmann, der mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Marketing bei Softwarehäusern und Fintechs mitbringt, soll im Rahmen seines Vertriebsauftrags das Retail-Banking-Segment vom herkömmlichen Lizenz- ins zeitgemässe Mietmodell- und SaaS-Geschäft überführen. Als Key Account Manager für Zentraleuropa bei Temenos sammelte er relevante internationale Erfahrungen und baute sich ein Branchennetzwerk auf. Zuvor bekleidete er Vertriebs- und Marketingpositionen bei SAP, Avaloq und Finnova.

Martignoni wird in seiner neuen Funktion als Head of Indirect Sales and Partner Management die Aufgabe haben, die Reichweite des Partnernetzwerks massgeblich zu vergrössern. In dieser Schlüsselposition soll er er dazu beitragen, Crealogix als Enabler für Digital-Banking-Engagement-Plattformen mit Drittanbietern zu positionieren, wie es weiter in der Mitteilung heisst.