Credit Suisse ernennt Leiter Client Acquisition Direct Banking

Credit Suisse engagiert Matthias Häne als Leiter Client Acquisition der Geschäftseinheit "Direct Banking", (Bild: Shutterstock.com



Die Credit Suisse hat Matthias Häne per 1. April 2020 zum Leiter Client Acquisition der Geschäftseinheit "Direct Banking" ernannt. In seiner neuen Funktion wird er direkt an Mario Crameri, Leiter Direct Banking, Credit Suisse (Schweiz) AG, berichten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der Bereich Direct Banking der CS wurde im vergangenen August geschaffen und soll für das Wachstum der Kundenbasis sorgen. In diesem sind bereits etwa eine Million Retailkunden und 60'000 Gewerbetreibende, welche künftig noch stärker über digitale Kanäle bedient werden sollen.

Matthias Häne



Häne verfüge über branchenübergreifende Erfahrung im Bereich Digitalisierung und habe in der Vergangenheit die digitale Transformation in unterschiedlichen Industrien aktiv mitgestaltet, heisst es in der Meldung. Als Leiter Strategie und Digitale Transformation verantwortete er zuletzt den Strategiebereich der Bank Cler, wo er unter anderem für die Entwicklung und Einführung der ersten Schweizer Smartphone-Bank "Zak" im Markt verantwortlich war.