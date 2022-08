Crypto Finance tritt der AMAS bei

Die AMAS meldet den ersten Beitritt eines Schweizer Asset Managers mit reinem Fokus auf digitale Vermögenswerte. (Bild: Shutterstock.com/Pixieme)



Die in Zürich ansässige Crypto Finance (Asset Management) ist vom Vorstand der Asset Management Association Switzerland (AMAS) als neues Mitglied bestätigt worden, wie der Branchenverband am Donnerstag bekannt gab. Crypto Finance, die Teil der Crypto Finance Group ist, ist der erste von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) bewilligte Verwalter von Kollektivvermögen für digitale Assets der Schweiz. Neben dem ersten zugelassenen Schweizer Krypto-Fonds bietet Crypto Finance auch weitere Investmentfonds für Krypto-Assets an.

Für die AMAS ist die Mitgliedschaft der Crypto Finance (Asset Management) eine Premiere: Es ist der erste Beitritt eines Schweizer Asset Managers mit reinem Fokus auf digitale Vermögenswerte. "In der Schweiz hat sich ein innovatives Ökosystem rund um die Blockchain-Technologie und deren Anwendungen im Bereich von digitalen Assets entwickelt, das wir für die zukünftige Entwicklung des Schweizer Standortes für Asset Management und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit als zunehmend relevant betrachten", sagt AMAS-Geschäftsführer Adrian Schatzmann.

Die AMAS setzt sich laut eigenen Angaben im Rahmen ihrer Innovationsstrategie auf verschiedenen Ebenen zur Weiterentwicklung und Förderung der Blockchain-Technologie und ihrer Anwendungen im Asset Management ein. So steht die AMAS im engen Austausch mit dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) über den möglichen Bedarf an einer Erweiterung des DLT-Gesetzes und Anpassungen im Kollektivanlagengesetz (KAG). Die AMAS kooperiert zudem mit Home of Blockchain.swiss, einer von der Swiss Blockchain Federation ins Leben gerufenen Organisation zur globalen Promotion der Schweizer Blockchain-Industrie.

Zu den weiteren Aktivitäten der AMAS in diesem Bereich gehören neben der Promotion von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch ein gemeinsam mit der Multichain Asset Managers Association (MAMA) verfolgtes Pilotprojekt, welches seit über einem Jahr erfolgreich digitale Assets in Form einer kollektiven Anlagelösung auf der Blockchain verwaltet und dabei komplett ohne Intermediäre auskommt.