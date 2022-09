CS verabschiedet sich vom Treuhandgeschäft

Das Treuhandgeschäft der CS geht an die Bank Butterfield auf Bermudas und die Liechtensteiner Kanzlei Gasser Partner. (Bild: shutterstock.com/Pincasso)



Butterfield und Gasser Partner werden einer Mitteilung der CS zufolge die Verwaltung der meisten Trust-Strukturen in den jeweiligen Rechtsordnungen übernehmen. Ein Grossteil der Mitarbeitenden werde an Butterfield transferiert. Die mit Credit Suisse Trust verbundenen Rechtseinheiten und allfällig verbleibende Aktivitäten sollen in den nächsten Jahren abgewickelt werden.

Die Übergabe an Butterfield werde aller Voraussicht nach vorbehältlich der gängigen Bedingungen inkl. regulatorischer Genehmigungen aller Voraussicht in der ersten Hälfte 2023 beendet sein. Der Transfer der Trust-Strukturen in Liechtenstein finde laufend bis ebenfalls im ersten Semester 2023 statt.

Die Trust-Leistungen der CS sollen Kunden sowohl über Butterfield als auch über Gasser Partner weiterhin zur Verfügung stehen.