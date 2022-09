CSAM ernennt neue Leiterin Distribution

Jo McGaffey, Leiterin Distribution und Region EMEA bei CSAM



Jo McCaffrey ist bereits Teil des Führungsteams von Credit Suisse Asset Management und hat im März dieses Jahres die Leitung des Bereichs Produkte übernommen. Eine Nachfolge für die Rolle von Jo McCaffrey als Leiterin Produkte wird gemäss CSAM später bekannt gegeben.

Zur Bank stiess sie von PineBridge Investments, wo sie die globale Produktfunktion aufbaute und leitete, die für eine Reihe traditioneller und alternativer Produkte an weltweit sieben Standorten zuständig war. Davor war sie bei State Street Global Advisors in verschiedenen produktbezogenen Funktionen für die Strategie, Bereitstellung, Pflege und Kundenbetreuung der aktiven, passiven und ETF-Produktpalette von SSGA in Europa und Asien verantwortlich.