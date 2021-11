Die Finanzmesse neu mit Open Forum über Kryptos

Die grösste Schweizer Finanzmesse kehrt nach einjähriger coronabedingter Pause zurück. Die FINANZ'22 findet am 19. und 20. Januar in Zürich Oerlikon statt. Inmitten der Messe wird ein Open Forum zum Thema «Traditional Investing Meets Crypto Investing» platziert. Es markiert den Aufbruch der Finanzindustrie in eine neue Ära, erklären die Veranstalter.