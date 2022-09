Digitalbank Alpian kooperiert mit Visa

Die Metall-Debitkarte von Alpian wird in in über 200 Ländern akzeptiert. (Bild: Shutterstock.com/Whitemocca).



Die offizielle Aufnahme der Partnerschaft folgt auf die Erteilung einer Schweizer Bankenlizenz an Alpian durch die Finma und den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B+-Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 19 Mio., wie das Unternehmen meldet.

Beide Meilensteine würden es Alpian ermöglichen, "seine Dienstleistungen für ausgewählte Mitglieder der Warteliste zu lancieren, wobei eine Einführung für die breite Öffentlichkeit in der Schweiz vor Ende 2022 geplant ist."

Mit der offiziellen Partnerschaft könne man nun sein intelligentes Metalldebitkarten-Angebot in der gesamten Schweiz ausgeben. Die Kombination einer exklusiven Debitkarte aus Metall mit einem Girokonto in mehreren Währungen (CHF, EUR, GBP und USD) und einer Echtzeit-Devisenfunktion ohne Bearbeitungsgebühren biete jedem Kunden "ein einzigartiges, elegantes und kostengünstiges Mittel zur Erleichterung seiner täglichen Bankgeschäfte in der Schweiz und im Ausland."

Als Mitglied des Visa Netzwerks wird die Debitkarte von Alpian in über 200 Ländern und Regionen bei mehr als 1001 Mio. Akzeptanzstellen weltweit akzeptiert.