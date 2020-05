Diversifikation und ESG

UBS Asset Management setzt sich in allen Strategien für Nachhaltigkeit ein.



Nachhaltige ETFs – eine wachsende Marktchance für nachhaltigkeitsbewusste Anleger

Nachhaltiges Investieren erlebt seit einigen Jahren einen Boom. Insbesondere in Europa haben nachhaltige ETFs rasch an Beliebtheit gewonnen. Der europäische Markt für diese Produkte wächst sowohl beim Volumen als auch in der Produktvielfalt. Das verwaltete Vermögen verdreifachte sich im vergangenen Jahr und erweist sich bei angespannten Märkten als stabiler.

Wie fördert UBS die eigene Nachhaltigkeitspraxis, um das ETF-Angebot von anderen Anbietern zu differenzieren?

Die Stewardship-Prinzipien von UBS gründen in der festen Überzeugung, dass eine starke Nachhaltigkeitspraxis und gute Unternehmensführung entscheidend für die langfristigen Interessen der Aktionäre sind. Durch Teilnahme an Abstimmungen und einen aktiven Dialog mit Unternehmen setzt sich UBS Asset Management daher in allen Strategien für Nachhaltigkeit ein.

In der aktuellen Ausgabe des On Track-Magazins erfahren Sie mehr über den Ansatz von UBS, einschliesslich Aspekten wie der Zusammenarbeit zwischen Anlegern, Stimmrechtsvertretung und dem aktiven Dialog mit Unternehmen.

Der chinesische Anleihenmarkt: Warum sich Investieren jetzt lohnt

Staatsanleihen gelten als eines der stärksten, grössten und liquidesten Segmente des chinesischen Fixed Income Marktes. Die auf CNY lautenden Anleihen, die negativ mit den Märkten der Industrieländer korrelieren, eignen sich hervorragend zur Diversifikation.

2019 kündigten die Indexanbieter Barclays Bloomberg und J.P. Morgan die Aufnahme chinesischer Anleihen in ihre globalen Indizes an. Dieser Schritt dürfte in den kommenden Jahren Mittelzuflüsse von rund 300 Milliarden US-Dollar generieren.

Mit dem UBS CNY China Government 1-10 Year ETF hat UBS Asset Management eine leicht zugängliche, kosteneffiziente Lösung geschaffen, die Anlegern ein Engagement in diesem bedeutenden Markt ermöglicht. In den letzten Jahren hat China seine Kapitalmärkte zunehmend geöffnet und liberalisiert, um ausländische Anleger anzuziehen.

On Track Magazin