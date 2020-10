DNCA verstärkt Teams für Aktien und Wandelanleihen

Jean-Louis Scandella



Dieser Schritt ist Teil der Zusammenlegung von la Banque Postale AM und Ostrum AM (unterzeichnet im Juni 2020) und steht im Einklang mit der Strategie von Natixis Investment Managers: jede Tochtergesellschaft wird beim Ausbau ihres spezifischen Kompetenzbereichs unterstützt und bietet den Kunden Zugang zu einer klaren und diversifizierten Produkt- und Dienstleistungspalette.

Die Teams, die sich DNCA Finance anschliessen, umfassen Aktienanalysten-Portfoliomanager mit einem "Responsible Quality

GARP"-Ansatz, sowie Portfoliomanager für Wandelanleihen. Sie werden von Jean-Louis Scandella geleitet.

Scandella begann seine Karriere 1990. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, sowohl im Investmentbereich als auch in der Leitung von Equity-Teams bei Société Générale, Comgest, Barings AM und Ostrum AM. Er ist Absolvent des Institut des Etudes Politiques in Paris. Er besitzt zudem einen Master-Abschluss in deutscher Literatur der Universität Paris IV und hat ein Nachdiplomstudium an der Universität Paris I Panthéon-Sorbonne absolviert.