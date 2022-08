DWS beruft zwei Frauen in die Geschäftsführung

Karen Kuder, Chief Administrative Officer, DWS (Bild: ZVG)



Die DWS Group verstärkt ihre Geschäftsführung mit zwei neuen Mitgliedern: Karen Kuder wird dem Gremium als Chief Administrative Officer (CAO) beitreten, Angela Maragkopoulou wird Chief Operating Officer (COO), wie das Fondshaus am Dienstag mitteilte. Sie übernehmen damit die Aufgaben von Mark Cullen, der die Geschäftsführung der DWS zum Jahresende verlassen wird. Dem Gremium gehören damit künftig drei Frauen und vier Männer an.

Karen Kuder war seit Mai 2020 Chefjustiziarin der Deutschen Bank, wo sie unter anderem die Rechtsabteilung neu strukturierte, die Führungsstrukturen des Deutsche-Bank-Konzerns überwachte sowie wesentliche Einigungen der Bank mit Regulatoren in Deutschland, Europa und den USA erreichte. Zuvor verantwortete sie ab 2018 die Führungsstrukturen der Bank weltweit (Chief Governance Officer). Kuder war im bankeigenen Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie in leitender Position im deutschen Firmenkundengeschäft tätig. Ihre breite Erfahrung umfasst ausserdem Stationen im Risikobereich der Bank und in der DWS in London und Luxemburg. Kuder kam 1992 zur Deutschen Bank und liess sich zwei Jahre in Dresden zur Bankkauffrau ausbilden. Anschliessend studierte sie Rechtswissenschaften und promovierte 2006 berufsbegleitend an der Technischen Universität Darmstadt.

Angela Maragkopoulou (Bild: ZVG)



Angela Maragkopoulou war zuletzt Chief Information Officer B2B und Senior Vice President B2B und Data Analytics bei der Deutschen Telekom IT. Sie verantwortete dort die Entwicklung von Software für den Zahlungsverkehrskreislauf und Problembehebungsprozesse bei Telekom Deutschland und T-Systems. Sie führte zudem den Bereich Advanced Data Analytics und begleitete den Telekom IT Hub für Künstliche Intelligenz und Robotik. Vor ihrem Eintritt bei der Deutschen Telekom IT war Maragkopoulou 19 Jahre in verschiedenen nationalen und internationalen Führungsfunktionen für Vodafone tätig, zuletzt als globale Leiterin für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Software Defined Networks (SDX) Operations. Sie hat einen Bachelor in Physik, einen Master in Elektronik und Radioelektrologie sowie einen MBA der Universität von Athen.