DWS ernennt Global Head für ESG im Immobilien-Bereich

Aleksandra Njagulj, Global Head für ESG der Immobilien-Unit, DWS (Bild: ZVG)



DWS hat Aleksandra Njagulj zum Global Head für ESG der Immobilien-Unit ernannt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sie wird in London arbeiten und an Todd Henderson, Leiter der Immobilien-Abteilung für Amerika, berichten. Njagulj wird für die Weiterentwicklung der ESG-Immobilien-Strategie der DWS verantwortlich sein. Ziel sei es, weltweit Best Practices für die Immobilienanlagen und -portfolios des Asset Managers zu schaffen.

Njagulj kommt von CBRE Global Investors, wo sie als Global Head of ESG für die Entwicklung und Kommunikation globaler Nachhaltigkeitsstrategien in allen Geschäftsbereichen verantwortlich war. Zuvor war sie bei Bouygues UK für die Abteilung Nachhaltigkeit, Research, Entwicklung und Innovation zuständig. Sie bringt mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung in den Bereichen architektonisches Design, Design-Management und nachhaltige Stadtentwicklung mit.