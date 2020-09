Economiesuisse mit neuem Präsidenten

Christoph Mäder, neuer Präsident von Economiesuisse



Christoph Mäder tritt sein Amt am 1. Oktober 2020 an. Er folgt auf Heinz Karrer, der sich nach zwölf Jahren im Vorstand von Economiesuisse – sieben davon als Präsident – neuen Aufgaben zuwenden wird, wie der Wirtschaftsdachverband am Freitag mitteilte. Mäder war bereits von 2008 bis 2019 Mitglied des Vorstandsausschusses und von 2011 bis 2017 Vizepräsident des Verbands. Er ist Verwaltungsratsmitglied verschiedener nationaler und internationaler Gesellschaften, u.a. Bâloise Holding, Ems-Chemie Holding und Lonza Group.

An der diesjährigen Mitgliederversammlung wurden sieben neue Vorstandsmitglieder gewählt:

Thomas Bucher , Leiter Financial Services (CFO), Mitglied der Geschäftsleitung Alpiq Holding

Peter Derendinger, Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse (Schweiz)

Carl Illi, Inhaber CWC Textil, Präsident Swiss Textiles

Annette Luther, Generalsekretärin Roche

Christoph Mäder, Verwaltungsrat Bâloise Holding

Emmanuel Raffner, Inhaber Industrie Lauener, Boudry

Thomas Wellauer, Verwaltungsratspräsident SIX Group

Peter Derendingernimmt neu auch im Vorstandsausschuss von Economiesuisse Einsitz. Er ersetzt als Vertreter der Schweizerischen Bankiervereinigung das bisherige Vorstandsausschussmitglied Lukas Gähwiler, der weiterhin im Vorstand verbleibt.

Heinz Karrer (Präsident, bis 30. September 2020) und Rolf Dörig (Quästor, eine weitere Amtsperiode) wurden in ihren Ämtern bestätigt.