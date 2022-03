Edmond de Rothschild AM mit neuem Executive Director

Niclas Nink, Executive Director, Edmond de Rothschild Asset Management (Bild: Youtube)



Niclas Nink verstärkt als neuer Executive Director den Vertrieb von Edmond de Rothschild Asset Management in Frankfurt am Main, wie Citywire Deutschland am Mittwoch meldete. Er berichtet an Regine Wiedmann, Co-Head of Distribution Germany & Austria. Mit seiner Expertise im Bereich liquider und illiquider Assets soll er vor allem das Geschäft mit Banken, Asset Managern und institutionellen Kunden intensivieren.

Zuvor arbeitete Nink im Frankfurter Büro von Fidelity International, wo er Kunden aus den Segmenten Family Offices, Fintech und dem Bereich der deutschen Dachfondsversicherungen betreute. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen die Unternehmen Allianz Real Estate sowie die Schweizer Immobilienberatung Wüest und Partner.