Ein innovatives hellgrünes ESG-Screening für Ihr Portfolio

Die Indexfamilie ESG Universal Low Carbon Select bringt mehr Grün in Ihr Portfolio.



In den letzten Jahren hat sich das Konzept der ESG-Mindestanforderungen verändert. Der Ausschluss weiterer Geschäftsaktivitäten und die Berücksichtigung des Klimawandels sind nun die neue Norm. In Anbetracht dieser Veränderungen hat UBS gemeinsam mit MSCI die Indexfamilie ESG Universal Low Carbon Select entwickelt. Diese Reihe von massgeschneiderten Indizes soll wie beim "ESG Universal"-Ansatz die Möglichkeit bieten, die Kernallokation zu ersetzen. Gleichzeitig werden die Ausschlusskriterien erweitert, um die ESG-Merkmale zu verbessern und den CO2-Fussabdruck zu verringern.

Wie können wir ein "hellgrünes" nachhaltiges Engagement aufbauen?

Ausgehend von einem Kernengagement schliessen wir zunächst die "grössten CO2-Emittenten" aus. Dabei handelt es sich um die 5% der Unternehmen, die im Hinblick auf die CO2-Intensität und die möglichen CO2-Emissionen (zahlenmässig) am schlechtesten abschneiden. In einem zweiten Schritt nehmen wir im Einklang mit der Standardmethode des MSCI ESG Universal einige grundlegende Ausschlüsse vor. Dabei entfernen wir Unternehmen, die bekanntermassen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstossen haben oder an Geschäften mit kontroversen Waffen beteiligt sind. Die Marktteilnehmer betrachten nun Ausschlüsse eines breiteren Spektrums von Geschäftstätigkeiten als massgeblich. Daher haben wir den Begriff der grundlegenden Ausschlüsse neu definiert, um auch Unternehmen auszuschliessen, die zum Beispiel Umsätze erzielen mit Aktivitäten in den Bereichen Atomwaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung, Tabak, Kraftwerkskohle und Förderung fossiler Brennstoffe (wie Ölsand, Schieferöl und arktische Bohrungen). Im vierten und letzten Schritt werden die verbleibenden Unternehmen auf Basis der Marktkapitalisierung, des ESG-Ratings und des ESG-Trends gewichtet. Dabei werden die Unternehmen je nach ihrer Leistung im Bereich ESG über- oder untergewichtet.

Mithilfe dieser massgeschneiderten Methode erreichen die MSCI ESG Universal Low Carbon Select-Indizes all ihre Nachhaltigkeitsziele im Hinblick auf die Verbesserungen im Bereich ESG und die Reduktion des CO2-Fussabdrucks. Gleichzeitig wird ein breites und diversifiziertes Anlageuniversum beibehalten.

Überblick über die Methode



Quelle: MSCI, UBS Asset Management



Die Grafik zeigt, wie ausgehend von einem "Kernengagement" der ESG Universal Low Carbon Select Index konstruiert wird. Dabei werden folgende Filter angewandt: "Ausschluss der grössten CO2-Emittenten" (basierend auf der CO2-Intensität und den potenziellen Emissionen), "grundlegende Ausschlüsse" (kontroverse Waffen, Ausschlüsse gemäss UNGC) und eine Reihe von "Ausschlüssen weiterer Geschäftsaktivitäten" (Atomwaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung, Tabak, Kraftwerkskohle und die Förderung fossiler Brennstoffe). In einem letzten Schritt wird die Portfoliogewichtung anhand der implizierten Gewichtung der Marktkapitalisierung und der ESG-Gesamtbewertung bestimmt.

Wie wirkt sich das Auswahlverfahren auf die Performance aus?

Dank dieser massgeschneiderten Methode erreichen die MSCI ESG Universal Low Carbon Select-Indizes all ihre Nachhaltigkeitsziele im Hinblick auf die Verbesserungen im Bereich ESG und die Reduktion des CO2-Fussabdrucks. Gleichzeitig wird ein breites und diversifiziertes Anlageuniversum beibehalten. Am Beispiel des MSCI ACWI können wir erkennen, dass der MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select Index im Hinblick auf die Performance in den letzten fünf Jahren besser abgeschnitten hat als der übergeordnete MSCI ACWI Index. Die Outperformance machte sich vor allem gegen Ende 2019 bemerkbar und verstärkte sich im Laufe des Jahres 2020 infolge des Covid-19-Ausbruchs. Es ist bemerkenswert, dass diese Überschussrenditen bei einer geringeren Volatilität (d.h. einem besseren Risiko-Rendite-Profil) und mit einem niedrigen Tracking Error in den letzten fünf Jahren von 89 Basispunkten (Bp.) p.a. erzielt wurden.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass das Portfolio das Ziel erfüllt, Renditen zu erwirtschaften, die mit jenen der übergeordneten Benchmark vergleichbar sind.

