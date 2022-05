EPIC Swiss feiert Börsenpremiere

Die Aktien der auf Gewerbeliegenschaften spezialisierten Gesellschaft EPIC Suisse gaben am Mittwoch an der SIX Swiss Exchange ihren Einstand. Der Eröffnungskurs von CHF 68 entsprach exakt dem Ausgabepreis und entspricht einer Marktkapitalisierung von knapp CHF 700 Mio. Nach etwas mehr als einer Stunde notierte der Titel in einem festeren Gesamtmarkt leicht schwächer.