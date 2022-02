Erster Sparks-Börsengang bei SIX Swiss Exchange

Xlife Sciences: David Deck, Gründer und Head Senior Advisor; Oliver R. Baumann, CEO (von links nach rechts)



Die Aktien von Xlife Sciences wurden am Freitag mit einem Referenzpreis von CHF 44.71 je Aktie im neuen Sparks-Segment von SIX Swiss Exchange kotiert. Der Eröffnungskurs betrug CHF 48.79 je Aktie, was für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund CHF 254 Mio. ergab. Bisher waren die Aktien von Xlife Sciences zum Handel im Freiverkehr eines deutschen Börsenbetreibers zugelassen. Zeitgleich mit der heutigen Kotierung bei SIX Swiss Exchange endet der Handel mit den Aktien im deutschen Freiverkehr.

Die Aktien von Xlife Sciences können bei Sparks täglich durchgehend von 15.00 Uhr bis 17.20 Uhr gehandelt werden – einschliesslich Schlussauktion und Handel zum Schlusskurs («Trade at Last» –TAL) bis 17.40 Uhr. Das verkürzte Handelsfenster dient laut SIX der Verbesserung der Handelsliquidität. Alle im Sparks-Segment kotierten und gehandelten KMUs unterliegen der gleichen Aufsicht und den gleichen Vorschriften wie Unternehmen, die am Hauptmarkt von SIX Swiss Exchange kotiert sind. Dies bedeute, dass Anleger vom gleichen Grad an Transparenz und regulatorischer Aufsicht profitieren.