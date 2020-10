Eurizon SLJ verstärkt EM-Fixed-Income-Team

Eurizon SLJ, der in London ansässige Zweig von Eurizon Capital SGR, hat den Portfoliomanager Alex Wilson engagiert. (Bild: Shutterstock.com/ZGPhotography)



Eurizon SLJ, der in London ansässige Zweig von Eurizon Capital SGR hat Alan Wilson eingestellt, wie der Vermögensverwaltungsbereich der italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo am Mittwoch mitteilte. Er soll zusammen mit Yasmine Ravai Emerging-Markets-Debt-Strategien in lokaler Währung entwickeln.

Wilson wechselt von Schroders zu Eurizon SLJ, wo er zuvor als Portfoliomanager im Multisektor-Anleihen-Team tätig war. Bevor er zu Schroders kam, war er leitender Portfoliomanager bei State Street Global Advisors, wo er sich auf die globalen Zins- und Währungsmärkte konzentrierte. Seine Karriere startete Wilson 2010 bei Aberdeen Asset Management im Global-Macro-Team.