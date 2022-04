Feri baut Schweizer Privatkundengeschäft aus

Frank Straatmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats, Feri (Schweiz) (Bild: ZVG)



Feri setzt seinen Wachstumskurs in der Schweiz fort. Nach der Übernahme des Vermögensverwalters Limmat Wealth zu Beginn des Jahres 2021 stellt die Feri (Schweiz) ihr Team am Standort Zürich nun neu auf: Vorsitzender des Verwaltungsrats wird der langjährige Privatkundenvorstand von Feri, Frank Straatmann, wie das Bad Homburger Investmenthaus am Donnerstag bekannt gab. Er folgt auf Antje Biber, die in den vergangenen neun Jahren massgeblich für den Aufbau der Feri (Schweiz) und die Akquisition der Limmat Wealth verantwortlich war.

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender bleibt Peter Wittich, weitere Mitglieder sind Silvio Jagunic, Maurizio Genoni, Ewald Wesp und Regula Hotz. Die bisherige Verwaltungsratsvorsitzende der Feri (Schweiz), Antje Biber, wird sich ganz auf das 2019 gegründete und von ihr geleitete Feri SDG Office fokussieren, um die strategisch bedeutsamen Ziele der Feri beim Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Der Standort Schweiz spiele für das Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle, betont Marcel Renné, Vorstandsvorsitzender der Feri.