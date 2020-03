Fieberkurve zeigt noch steil nach oben

Kein gutes Zeichen, wenn sogar der Zürcher Zoo geschlossen wird (Foto: ras)



Weltweit nehmen die bestätigten Coronavirus-Infiszierungen drastisch zu und haben jetzt weltweit die 300'000er-Marke deutlich übertroffen. Europa hat die 100'000er-Schwelle durchbrochen und weist inzwischen mehr Erkrankungen auf als China (gut 80'000). Die täglichen neu gemeldeten Fälle stiegen in der vergangenen Woche exponentiell von 15'000 auf über 30'000. Allein Italien, wo der Virus erstmals Ende Januar diagnostiziert wurde, zählt bislang rund 55'000 Erkrankungen, Spanien 30'000, Deutschland 25'000, Frankreich 15'000 und die Schweiz rund 7'000, was angesichts der kleinen Bevölkerung auf eine hohe Virendurchdringung hindeutet. Aus den USA, wo sich der Virus erst etwas später bemerkbar machte als in Europa, dürften bald mehr als 30'000 Coronafälle gemeldet werden. Auch dort sind Behörden wie Bevölkerung von der raschen Ausbreitung überrascht und zu drastischen Massnahmen gezwungen worden.

Die Zahl der Todesfälle, die dem Coronavirus zugeordnet werden können, zeigt markant nach oben: Italien zählt jetzt über 5'000 Todesopfer, mehr als das Riesenreich China bislang beklagen musste (gut 3'000) und in Spanien sind es bereits rund 2'000. Im Rest Europas dürfte diese Ziffer die 1000er-Schwelle überschritten haben. Die USA zählen erst 350 Todesfälle. Doch die Welle läuft dort erst an.

Coronarückgang in China lässt hoffen

Das Virus hat die Welt auf dem falschen Fuss erwischt. Denn die Behandlung der schwer Erkrankten erfordert wegen der raschen Ausbreitung des Virus mehr Intensivbetten und Beatmungsgeräte als allenthalben vorhanden. Die Zahl der schweren Erkrankungen muss an die Spitalkapazitäten angepasst werden. Das erfordert eine rigorose Entschleunigung von Wirtschaft und Gesellschaft. Was in der breiten Bevölkerung zu Panikreaktionen führt. Auch bei den Anlegern, wie die rekordhohen Verluste an den Aktienmärkten zeigen.

Wie lange wir im Westen durchhalten müssen, könnte China zeigen. Dort sind die aktiven Coronafälle deutlich gesunken. Aus der Region Wuhan, wo vor vier Monaten die ersten Erkrankungen festgestellt worden waren, werden nur noch 5'000 aktive Fälle gemeldet. Insgesamt waren es rund 68'000, davon sind gut 3'000 verstorben. 60'000 gelten also als geheilt und damit als immun gegenüber Corona. Ein wichtiger Faktor, wenn es um die Wiederbelebung der Wirtschaft geht. Die scharfen Massnahmen der Behörden haben also gegriffen. Die Wirtschaft wird langsam wieder angekurbelt, und der Alltag kehrt allmählich wieder ein. Wobei die Bevölkerung auf eine Rückkehr des Virus vorbereitet sein muss. Corona wird sich möglicherweise in die Reihe der bestehenden Virusepidemien einreihen.

Besser auf Medikamente hoffen als auf höhere Temperaturen

Zu hoffen ist, dass sich auch Corona saisonal verhalten wird, also bei steigenden Temperaturen verschwindet, genau wie die gewöhnliche Grippe, an die wir uns leider schon allzusehr gewöhnt haben. In sehr warmen Regionen mit Temperaturen über 30 Grad scheint sich der Virus nicht so schnell auszubreiten wie in kühleren Gebieten. Doch das vorhandene Datenmaterial lässt dazu noch keine schlüssigen Beweise zu. Ausserdem will wohl niemand seine Wohnung oder sein Büro auf über 30 Grad aufheizen.

Haustechniker weisen darauf hin, dass die Luftfeuchtigkeit ebenfalls einen Einfluss auf die Überlebensfähigkeit von Viren haben kann. Demnach sollte die Luftfeuchtigkeit in Räumen mit einer Komforttemperatur von 20 bis 24 Grad gut 50% betragen. die Steigerung der Luftwechselrate und ein erhöhter Frischluftanteil bewirke eine zusätzliche Risikoverminderung. Ob dies auch auf Coronaviren zutrifft, muss sich allerdings erst erweisen.

Ob die Temperatur der verängstigten Bevölkerung und den Anlegern als gutes Barometer dient, um eine Besserung der Lage zu erhoffen, ist zu bezweifeln. Ein zuverlässigerer Indikator ist ein Rückgang der Anzahl Infiszierter sowie Verstorbener. Ausserdem dürfte der Virus erst voll unter Kontrolle kommen, wenn Medikamente gegen Corona entwickelt sind und in genügender Menge zur Verfügung stehen. Der Virus wird noch lange die Gemüts​lagen der Bevölkerung und der Anleger beeinflussen.

In den Aktienkursen ist schon einiges eingepreist

Ein zu lange währender Abschwung muss allerdings vermieden werden, meint Justin Bisseker, European Banks Analyst von Schroders. "Dies würde wahrscheinlich bedeuten, dass viele Banken in die Verlustzone geraten könnten", warnt er, wobei die tiefen Marktbewertungen dies vielleicht bereits zu einem gewissen Grad einpreisen. "Es ist wichtig zu erwähnen, dass Europas Banken in besserer Verfassung in diese Krise eingetreten sind als zu Beginn der globalen Finanzkrise 2008/9. Die Banken verfügen über eine starke Kapitalisierung, starke Liquiditätspuffer, erleben jetzt eher eine Lockerung als eine Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und sind das Medium der staatlichen Unterstützung für betroffene Unternehmen und Einzelpersonen. Unseres Erachtens ist das Risiko, dass die Aktienkurse noch viel weiter einbrechen und den Aktionären eine sektorweite Rekapitalisierung aufgezwungen wird, gering", meint Bisseker vorsichtig-optimistisch.

Noch zuversichtlicher äussern sich die Analysten von Robeco: "Wir halten eine V-förmige Erholung in den nächsten Monaten für möglich. Denn wir glauben, dass es uns gelingen wird, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen. Die globalen Lieferketten, die völlig zum Erliegen gekommen sind, werden wieder in Gang kommen. Fabriken in China haben bereits wieder 60 bis 80% ihres vorherigen Produktionsvolumens erreicht. Europa und die USA liegen zurück, was die Ausbreitung des Virus angeht, und werden ein paar Wochen brauchen, um sich zu erholen. Es ist aber wahrscheinlich, dass der BIP-Rückgang in den nächsten Monaten aufgeholt werden wird. Danach – sagen wir im zweiten Halbjahr – erwarten wir die Spätfolgen. Und dann werden die tatsächlichen Schäden sichtbar werden.“



Während in China die täglich gemeldeten positiven Coronatests (rot) stark gesunken sind, steigen sie im Westen dramatisch an. Hoffnung verleiht die steigende Zahl der Genesenen und damit Immunen (grün). Quelle: Johns Hopkins University.