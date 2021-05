Finma erleichtert Online-Identifizierung bei Kontoeröffnung

Die Finma passt die Prozesse zur digitalen Eröffnung einer Kundenbeziehung den technologischen Entwicklungen an. (Bild: Shutterstock.com/Rost9)



Zwei Jahre nach der letzten Anpassung des Rundschreibens "Video-und Online-Identifizierung" passt die Finma die Prozesse zur digitalen Eröffnung einer Kundenbeziehung erneut den technologischen Entwicklungen an, wie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht am Montag mitteilte. Die Online-Identifizierung soll weiter automatisiert werden, um einen unterbruchfreien Eröffnungsprozess zu ermöglichen.

So werden insbesondere die technischen Möglichkeiten berücksichtigt, die der biometrische Pass bietet: Neu kann der Finanzintermediär auf die bisher zur Identifizierung erforderliche Banküberweisung der Kundin oder des Kunden verzichten, falls er die dafür nötigen Daten auf dem Chip der biometrischen Ausweispapiere ausliest. Die Neuerungen treten per 1. Juni 2021 in Kraft.

Die neue Identifizierungsvariante des Chipauslesens der biometrischen Ausweispapiere werde in der Branche durchwegs begrüsst, heisst es in der Medienmitteilung. Viele Anhörungsteilnehmende forderten weitere Erleichterungen im Identifizierungsprozess. Daher lasse die Finma neu zudem eine Geolokalisierung als Alternative zur Überprüfung einer Wohnsitzadresse zu. Dagegen erachtet die Finanzmarktaufsicht die automatische Videoidentifikation mit nachgelagerter Verifikation durch Mitarbeitende (sog. asynchrone Identifizierung) als noch nicht ausreichend sicher, um auf zusätzliche Sicherheitsmechanismen wie eine Banküberweisung oder das neue Chipauslesen zu verzichten.